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Бывший ярославский депутат получил 15 лет строгого режима за организацию нарколаборатории
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Ярославский областной суд вынес приговор бывшему районному депутату и еще троим местным жителям, их обвиняют в создании нарколаборатории.
По данным СК, на момент совершения преступления один из обвиняемых был депутатом муниципального совета Некрасовского сельского поселения.
«Следствием и судом установлено, что с сентября 2021-го по январь текущего года обвиняемые организовали в доме, расположенном в садоводческом товариществе Гаврилов-Ямского района, лабораторию для производства наркотических средств», — сообщили в региональном СУ СК.
Всех троих задержали на месте производства. При задержании было изъято более 17 кг наркотиков и более 112 кг прекурсоров.
Двое осужденных получили по 15 лет и 3 месяца, третий — 10 лет и 3 месяца колонии строгого режима.
Фамилию экс-депутата в СК не называют. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда пишут, что речь о бывшем депутате-единороссе Александре Бортникове.
По данным СК, на момент совершения преступления один из обвиняемых был депутатом муниципального совета Некрасовского сельского поселения.
«Следствием и судом установлено, что с сентября 2021-го по январь текущего года обвиняемые организовали в доме, расположенном в садоводческом товариществе Гаврилов-Ямского района, лабораторию для производства наркотических средств», — сообщили в региональном СУ СК.
Всех троих задержали на месте производства. При задержании было изъято более 17 кг наркотиков и более 112 кг прекурсоров.
Двое осужденных получили по 15 лет и 3 месяца, третий — 10 лет и 3 месяца колонии строгого режима.
Фамилию экс-депутата в СК не называют. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда пишут, что речь о бывшем депутате-единороссе Александре Бортникове.
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