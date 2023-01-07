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В Новой Москве при пожаре на парковке сгорели шесть машин
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Утром в среду при пожаре на парковке в Новой Москве сгорели шесть машин. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Ранее в МЧС сообщили, что на улице Бориса Пастернака загорелась емкость с дизельным топливом (приблизительно три тонны) и несколько автомобилей.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее в МЧС сообщили, что на улице Бориса Пастернака загорелась емкость с дизельным топливом (приблизительно три тонны) и несколько автомобилей.
Информация о пострадавших уточняется.
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