В Новой Москве при пожаре на парковке сгорели шесть машин

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Утром в среду при пожаре на парковке в Новой Москве сгорели шесть машин. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Ранее в МЧС сообщили, что на улице Бориса Пастернака загорелась емкость с дизельным топливом (приблизительно три тонны) и несколько автомобилей.Информация о пострадавших уточняется.