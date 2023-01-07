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Власти Красноярска отменили крещенские купания
Россия и мир
Фото: пресс-центр администрации Красноярска
Крещенских купаний в Красноярске в этом году не будет. Причина — неблагоприятная эпидситуация.
«В этом году обустроенных и освященных купелей не будет ни на Базаихе, ни на Енисее, ни на Каче. Связано это с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Однако у православных горожан будет возможность посетить храмы и набрать святой крещенской воды», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Горожан попросили не окунаться в необорудованные купели. «Мы настоятельно просим жителей не ездить в неорганизованные места для купания, тем более в нетрезвом виде. Нужно помнить о том, что само окунание в Иордань не смывает грехи, это скорее культурологическая традиция», — отметил заведующий канцелярией Красноярской епархии священник Николай Ши-кэ-мин.
Он добавил, что сейчас, когда люди вокруг гриппуют, это еще и опасно для здоровья.
«В этом году обустроенных и освященных купелей не будет ни на Базаихе, ни на Енисее, ни на Каче. Связано это с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Однако у православных горожан будет возможность посетить храмы и набрать святой крещенской воды», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Горожан попросили не окунаться в необорудованные купели. «Мы настоятельно просим жителей не ездить в неорганизованные места для купания, тем более в нетрезвом виде. Нужно помнить о том, что само окунание в Иордань не смывает грехи, это скорее культурологическая традиция», — отметил заведующий канцелярией Красноярской епархии священник Николай Ши-кэ-мин.
Он добавил, что сейчас, когда люди вокруг гриппуют, это еще и опасно для здоровья.
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