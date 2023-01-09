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Жители Мегиона в ХМАО из-за коммунальной аварии остались без отопления в -40
Россия и мир
Фото: страница в ВК «Типичный Мегион»
Жители Мегиона в ХМАО остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии, которая произошла накануне. Сейчас температура воздуха в Мегионе, по данным синоптиков, -44 градуса.
О ЧП сообщили пользователи ВК в группе «Типичный Мегион». Жители нескольких улиц пишут о том, что в многоквартирных домах нет отопления. Диспетчеры не справляются с поступающими звонками, люди не могут дозвониться до соответствующих служб. Некоторые пользователи сообщили о лопнувших трубах, кипяток заливает комнаты, в подъездах стоит пар. «На садовой 21/1 прорвало батарею. Вызываем экстренную помощь, чтобы хотя бы перекрыть воду, но никто не едет уже как полтора часа. Кипяток льется с батареи и залило уже целую комнату», — написал один из пользователей.
Местные власти сообщили, что порыв произошел на перекрестке улиц Нефтяников-Кузьмина, экстренные службы работают над устранением проблемы. «По данным муниципального оперативного штаба, в 03:20 произведен полный запуск и переход на штатный режим работы котельной "Южная". Развоздушивание отопительной системы будет продолжено», — заявили в администрации.
Местные власти утверждают, что «кризисная ситуация миновала, угроз для разморозки города в настоящий период времени нет». Отопление постепенно подают в дома и соцобъекты.
Ранее в СМИ появилась информация, что городская больница из-за ЧП была вынуждена эвакуировать пациентов в Нижневартовск, однако в администрации эти данные не подтвердили. «Мегионская городская больница в сложившейся ситуации действительно готовилась к эвакуации реанимационного отделения, но как только в корпусах началось восстановление подачи тепла, перенаправлять пациентов уже не было необходимости», — говорится в сообщении на странице администрации в ВК.
Добавим, что из-за экстремальных холодов 11 января в школах Мегиона отменены занятия.
О ЧП сообщили пользователи ВК в группе «Типичный Мегион». Жители нескольких улиц пишут о том, что в многоквартирных домах нет отопления. Диспетчеры не справляются с поступающими звонками, люди не могут дозвониться до соответствующих служб. Некоторые пользователи сообщили о лопнувших трубах, кипяток заливает комнаты, в подъездах стоит пар. «На садовой 21/1 прорвало батарею. Вызываем экстренную помощь, чтобы хотя бы перекрыть воду, но никто не едет уже как полтора часа. Кипяток льется с батареи и залило уже целую комнату», — написал один из пользователей.
Местные власти сообщили, что порыв произошел на перекрестке улиц Нефтяников-Кузьмина, экстренные службы работают над устранением проблемы. «По данным муниципального оперативного штаба, в 03:20 произведен полный запуск и переход на штатный режим работы котельной "Южная". Развоздушивание отопительной системы будет продолжено», — заявили в администрации.
Местные власти утверждают, что «кризисная ситуация миновала, угроз для разморозки города в настоящий период времени нет». Отопление постепенно подают в дома и соцобъекты.
Ранее в СМИ появилась информация, что городская больница из-за ЧП была вынуждена эвакуировать пациентов в Нижневартовск, однако в администрации эти данные не подтвердили. «Мегионская городская больница в сложившейся ситуации действительно готовилась к эвакуации реанимационного отделения, но как только в корпусах началось восстановление подачи тепла, перенаправлять пациентов уже не было необходимости», — говорится в сообщении на странице администрации в ВК.
Добавим, что из-за экстремальных холодов 11 января в школах Мегиона отменены занятия.
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