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На северо-востоке Москвы горит склад, эвакуировались более 230 человек
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
На северо-востоке Москвы крупный пожар, площадь составила две тысячи квадратных метров.
«В 13:40 10 января в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, ул. Добролюбова, д. 1. По предварительной информации происходит возгорание в складском помещении. Площадь пожара составляет 2000 м²», — сообщили в МЧС.
233 человека покинули здание до прибытия пожарных, добавили в ведомстве. Сведений о пострадавших не поступало.
Для тушения направлено 136 человек личного состава и 48 ед. техники. На месте развёрнут штаб пожаротушения. В МЧС уточнили, что здание разноуровневое (1-3-х этажное).
По информации из СМИ, произошло обрушение на площади 500 кв. м. Сообщается, что горит здание у автоцентра.
«В 13:40 10 января в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, ул. Добролюбова, д. 1. По предварительной информации происходит возгорание в складском помещении. Площадь пожара составляет 2000 м²», — сообщили в МЧС.
233 человека покинули здание до прибытия пожарных, добавили в ведомстве. Сведений о пострадавших не поступало.
Для тушения направлено 136 человек личного состава и 48 ед. техники. На месте развёрнут штаб пожаротушения. В МЧС уточнили, что здание разноуровневое (1-3-х этажное).
По информации из СМИ, произошло обрушение на площади 500 кв. м. Сообщается, что горит здание у автоцентра.
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