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Минздрав: при жесткой посадке Ан-2 в НАО пострадали двое детей
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Среди пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком автономном округе — двое детей, сообщили в Минздраве РФ.
По данным ведомства, в посёлок Каратайка из Нарьян-Мара вылетели два вертолета санавиации с бригадой медиков.
«10 пострадавших в настоящее время находятся в амбулатории пос. Каратайка, среди них 2 детей. По оперативным данным, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней, еще трое, в том числе двое детей, — легкой степени тяжести», — сообщили в ведомстве.
Медики на месте будут принимать решение об эвакуации пострадавших в окружную больницу Нарьян-Мара.
Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Ранее губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил 10 января днем траура в память о погибших в авиакатастрофе, которая произошла накануне.
В понедельник 9 января самолет Ан-2 упал в 10 км от поселка Каратайка. Судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились 12 человек. Два человека погибли.
По данным ведомства, в посёлок Каратайка из Нарьян-Мара вылетели два вертолета санавиации с бригадой медиков.
«10 пострадавших в настоящее время находятся в амбулатории пос. Каратайка, среди них 2 детей. По оперативным данным, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней, еще трое, в том числе двое детей, — легкой степени тяжести», — сообщили в ведомстве.
Медики на месте будут принимать решение об эвакуации пострадавших в окружную больницу Нарьян-Мара.
Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Ранее губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил 10 января днем траура в память о погибших в авиакатастрофе, которая произошла накануне.
В понедельник 9 января самолет Ан-2 упал в 10 км от поселка Каратайка. Судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились 12 человек. Два человека погибли.
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