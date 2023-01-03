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Forbes составил список самых обедневших российских миллиардеров
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Forbes составил список самых обедневших российских миллиардеров по итогам прошлого года.
По оценке издания, за год обеднели 68 российских предпринимателей, чье состояние в декабре 2022-го превышало $1 млрд.
Наибольшие потери понес основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — он потерял за год почти $11 млрд (состояние на 20 декабря 2022 года — $18,4 млрд). В конце февраля Мордашов попал под санкции ЕС, летом — под санкции США.
На втором месте в списке — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, потерявшая $8,3 млрд (состояние на 20 декабря — $18,4 млрд). Состояние Бакальчук сократилось после падения котировок Ozon, главного конкурента маркетплейса, однако она по-прежнему остается самой богатой предпринимательницей в России.
На третьем месте — Олег Тиньков, потерявший за год $5,9 млрд (состояние на 20 декабря — $0,87 млрд). По данным издания, Тиньков выбыл из списка миллиардеров после продажи Владимиру Потанину своего пакета акций TCS Group за $260 млн.
В топ-10 также попали:
Роман Абрамович (минус $5,6 млрд);
Вагит Алекперов (минус $5,1 млрд);
Леонид Федун и семья (минус $4,2 млрд);
Виктор Вексельберг (минус $4,1 млрд);
Геннадий Тимченко (минус $3,97 млрд);
Леонид Михельсон (минус $3,3 млрд);
Игорь Алтушкин (минус $2,8 млрд).
По оценке издания, за год обеднели 68 российских предпринимателей, чье состояние в декабре 2022-го превышало $1 млрд.
Наибольшие потери понес основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — он потерял за год почти $11 млрд (состояние на 20 декабря 2022 года — $18,4 млрд). В конце февраля Мордашов попал под санкции ЕС, летом — под санкции США.
На втором месте в списке — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, потерявшая $8,3 млрд (состояние на 20 декабря — $18,4 млрд). Состояние Бакальчук сократилось после падения котировок Ozon, главного конкурента маркетплейса, однако она по-прежнему остается самой богатой предпринимательницей в России.
На третьем месте — Олег Тиньков, потерявший за год $5,9 млрд (состояние на 20 декабря — $0,87 млрд). По данным издания, Тиньков выбыл из списка миллиардеров после продажи Владимиру Потанину своего пакета акций TCS Group за $260 млн.
В топ-10 также попали:
Роман Абрамович (минус $5,6 млрд);
Вагит Алекперов (минус $5,1 млрд);
Леонид Федун и семья (минус $4,2 млрд);
Виктор Вексельберг (минус $4,1 млрд);
Геннадий Тимченко (минус $3,97 млрд);
Леонид Михельсон (минус $3,3 млрд);
Игорь Алтушкин (минус $2,8 млрд).
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