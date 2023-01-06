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Глава Кузбасса поддержал идею лишить Максима Галкина* кемеровских наград
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поддержал идею лишить артиста Максима Галкина* региональных наград.
С таким предложением к главе региона обратились ветераны. «Губернатор поддержал просьбу регионального совета ветеранов о лишении артиста кузбасских наград: медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 году, и Ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году», — сообщается в телеграм-канале главы региона.
Напомним, Максим Галкин* был признан иноагентом по решению Минюста 16 сентября прошлого года. После певица Алла Пугачева призвала Минюст также включить ее в эти ряды, так как она согласна с мнением мужа.
*По решению Минюста признан иностранным агентом
С таким предложением к главе региона обратились ветераны. «Губернатор поддержал просьбу регионального совета ветеранов о лишении артиста кузбасских наград: медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 году, и Ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году», — сообщается в телеграм-канале главы региона.
Напомним, Максим Галкин* был признан иноагентом по решению Минюста 16 сентября прошлого года. После певица Алла Пугачева призвала Минюст также включить ее в эти ряды, так как она согласна с мнением мужа.
*По решению Минюста признан иностранным агентом
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