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Вологодский губернатор раскритиковал депутата «ЕР», отдохнувшего в Дубае
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников раскритиковал депутата областного Заксобрания Дениса Долженко («ЕР»), который поделился в соцсетях фотографией с отдыха в Дубае.
Глава региона заявил, что «иногда вседозволенность чиновников и народных избранников переходит все границы». Депутат Долженко, по его словам, в трудные для страны времена «предпочёл на новогодние праздники не холодные леса родного региона, а тёплый персидский залив».
«А потом ещё и с невероятным упорством в комментариях доказывать справедливо негодующим людям, что в этом нет ничего преступного. Преступного в этом, действительно, нет. Есть кое-что другое: общественный запрос на справедливость. С чиновников и депутатов он в стократ жёстче, чем с блогеров и прочих селебрити. Удивительно, что за годы депутатства Денис Евгеньевич этого так и не понял», — написал Кувшинников в телеграм-канале.
По его словам, на ситуацию должны отреагировать в руководстве партийной фракции.
Ранее секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак заявил, что депутат будет лишён партбилета уже во вторник.
Депутат Долженко, председатель комитета по экономической политике и собственности в вологодском Заксобрании, выложил фото из ОАЭ на своей странице в ВК 6 января. «На лыжах я катаюсь не очень хорошо, а бегать в такой мороз не очень комфортно. Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», — написал депутат.
Добавим, что, по словам Турчака, за минувшие праздничные дни было «несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса «Единой России» проявили себя неадекватно». Так, в конце декабря в сети появилось видео, на котором депутат Курской областной думы и его жена (тоже депутат) отдыхают на Новый год в Мексике.
Глава региона заявил, что «иногда вседозволенность чиновников и народных избранников переходит все границы». Депутат Долженко, по его словам, в трудные для страны времена «предпочёл на новогодние праздники не холодные леса родного региона, а тёплый персидский залив».
«А потом ещё и с невероятным упорством в комментариях доказывать справедливо негодующим людям, что в этом нет ничего преступного. Преступного в этом, действительно, нет. Есть кое-что другое: общественный запрос на справедливость. С чиновников и депутатов он в стократ жёстче, чем с блогеров и прочих селебрити. Удивительно, что за годы депутатства Денис Евгеньевич этого так и не понял», — написал Кувшинников в телеграм-канале.
По его словам, на ситуацию должны отреагировать в руководстве партийной фракции.
Ранее секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак заявил, что депутат будет лишён партбилета уже во вторник.
Депутат Долженко, председатель комитета по экономической политике и собственности в вологодском Заксобрании, выложил фото из ОАЭ на своей странице в ВК 6 января. «На лыжах я катаюсь не очень хорошо, а бегать в такой мороз не очень комфортно. Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», — написал депутат.
Добавим, что, по словам Турчака, за минувшие праздничные дни было «несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса «Единой России» проявили себя неадекватно». Так, в конце декабря в сети появилось видео, на котором депутат Курской областной думы и его жена (тоже депутат) отдыхают на Новый год в Мексике.
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