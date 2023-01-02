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В аэропорту Хабаровска самолет сел с лопнувшим шасси, СК проводит проверку
Россия и мир
Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК РФ
Самолет с тремя членами экипажа на борту сел с лопнувшим шасси в аэропорту Хабаровска. Пострадавших нет, СК проводит проверку.
«Предварительно установлено, что 10 января у воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту «Советская Гавань – Хабаровск», при посадке в аэропорту г. Хабаровска произошло повреждение стойки шасси», — сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Ранее в авиакомпании «Хабавиа» сообщили, что в аэропорту из-за ЧП временно закрыта одна из полос. В связи с этим другой самолет, летевший в Хабаровск, вернулся обратно на побережье Татарского пролива на запасной аэродром.
«При посадке одного из воздушных судов в хабаровском аэропорту разрушена пневматика на шасси. Готовится эвакуация самолета с первой взлетно-посадочной полосы», — сообщили ранее в авиакомпании.
«Предварительно установлено, что 10 января у воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту «Советская Гавань – Хабаровск», при посадке в аэропорту г. Хабаровска произошло повреждение стойки шасси», — сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Ранее в авиакомпании «Хабавиа» сообщили, что в аэропорту из-за ЧП временно закрыта одна из полос. В связи с этим другой самолет, летевший в Хабаровск, вернулся обратно на побережье Татарского пролива на запасной аэродром.
«При посадке одного из воздушных судов в хабаровском аэропорту разрушена пневматика на шасси. Готовится эвакуация самолета с первой взлетно-посадочной полосы», — сообщили ранее в авиакомпании.
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