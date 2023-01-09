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В Челябинске у 17 посетителей кафе выявили вирусный гепатит А
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области подтвердило случаи заболевания вирусным гепатитом А.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в новогодние праздники несколько посетителей кафе попали в больницу с гепатитом А. С клиническими проявлениями гепатита А были госпитализированы 17 человек, пишут РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Роспотребнадзор провел проверку. «Случаи заболевания, по предварительным данным, связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания, деятельность в которых осуществляют индивидуальные предприниматели. В рамках эпидрасследования выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима», — сообщили в ведомстве.
Персонал этих пунктов питания отстранен от работы, сотрудников обследовали. Установлен круг контактных лиц. Специалисты исследуют пробы пищи и воды, провели полную дезинфекцию.
Гепатит А — это воспалительное заболевание печени, оно связано с некачественным водоснабжением или заражением продуктов, плохими санитарными условиями, несоблюдением правил личной гигиены.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в новогодние праздники несколько посетителей кафе попали в больницу с гепатитом А. С клиническими проявлениями гепатита А были госпитализированы 17 человек, пишут РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Роспотребнадзор провел проверку. «Случаи заболевания, по предварительным данным, связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания, деятельность в которых осуществляют индивидуальные предприниматели. В рамках эпидрасследования выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима», — сообщили в ведомстве.
Персонал этих пунктов питания отстранен от работы, сотрудников обследовали. Установлен круг контактных лиц. Специалисты исследуют пробы пищи и воды, провели полную дезинфекцию.
Гепатит А — это воспалительное заболевание печени, оно связано с некачественным водоснабжением или заражением продуктов, плохими санитарными условиями, несоблюдением правил личной гигиены.
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