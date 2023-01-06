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В Марий Эл многодетную мать будут судить по статье об убийстве ребенка
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Республике Марий Эл 43-летнюю многодетную мать подозревают в убийстве новорожденной дочки.
По версии СК, мать 4-х маленьких детей из города Козьмодемьянска летом прошлого года узнала, что снова беременна. Она никому об этом не сообщила и не встала на учет. «В ночь на 28 октября 2022 года, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, она родила девочку, задушила её, после чего спрятала тело в пакете и на балконе», — сообщили в региональном СУ СК.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 106 (убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Добавим, что в другом российском городе в понедельник 9 января была задержана 23-летняя женщина, которую подозревают в покушении на убийство 7-летнего сына.
По данным следствия, в Коломне вечером перед Рождеством пьяная мать ударила своего сына ножом в живот. В СК предполагают, что у матери и ребенка возникла ссора.
Сейчас мальчик в больнице, его жизни ничего не угрожает. Женщина на допросе дала признательные показания.
В минувшую субботу челябинские СМИ сообщили об убийстве 10-летней девочки. По информации 74.RU, 36-летняя мать убила свою дочь и покончила с собой. В полицию обратился 18-летний сын женщины, который обнаружил тела мамы и сестры в квартире. По предварительным данным, женщина состояла на учете у психиатра. Официального подтверждения этой информации пока нет.
По версии СК, мать 4-х маленьких детей из города Козьмодемьянска летом прошлого года узнала, что снова беременна. Она никому об этом не сообщила и не встала на учет. «В ночь на 28 октября 2022 года, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, она родила девочку, задушила её, после чего спрятала тело в пакете и на балконе», — сообщили в региональном СУ СК.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 106 (убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Добавим, что в другом российском городе в понедельник 9 января была задержана 23-летняя женщина, которую подозревают в покушении на убийство 7-летнего сына.
По данным следствия, в Коломне вечером перед Рождеством пьяная мать ударила своего сына ножом в живот. В СК предполагают, что у матери и ребенка возникла ссора.
Сейчас мальчик в больнице, его жизни ничего не угрожает. Женщина на допросе дала признательные показания.
В минувшую субботу челябинские СМИ сообщили об убийстве 10-летней девочки. По информации 74.RU, 36-летняя мать убила свою дочь и покончила с собой. В полицию обратился 18-летний сын женщины, который обнаружил тела мамы и сестры в квартире. По предварительным данным, женщина состояла на учете у психиатра. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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