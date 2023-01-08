Возрастное ограничение 18+
МЧС: в Когалыме крупный пожар на территории общежития
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по ХМАО
В Когалыме пожар на территории общежития по улице Центральной, сообщили в региональном управлении МЧС.
Горит одноэтажное здание. В телеграм-каналах публикуют кадры с места ЧП — горит кровля, большое задымление.
В МЧС сообщили, что самостоятельно эвакуировались 13 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар тушат 31 человек личного состава и 9 единиц техники.
Телеканал «Звезда» утверждает, что пожар произошел в общежитии АО «Нефтеавтоматика».
По данным из открытых источников, на улице Центральной, 5 расположено Когалымское Отделение УНУ АО «Нефтеавтоматика».
Причины пожара устанавливаются.
Обновлено: открытое горение было ликвидировано к 12:26 местного времени, позже сообщили в МЧС.
Горит одноэтажное здание. В телеграм-каналах публикуют кадры с места ЧП — горит кровля, большое задымление.
В МЧС сообщили, что самостоятельно эвакуировались 13 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар тушат 31 человек личного состава и 9 единиц техники.
Телеканал «Звезда» утверждает, что пожар произошел в общежитии АО «Нефтеавтоматика».
По данным из открытых источников, на улице Центральной, 5 расположено Когалымское Отделение УНУ АО «Нефтеавтоматика».
Причины пожара устанавливаются.
Обновлено: открытое горение было ликвидировано к 12:26 местного времени, позже сообщили в МЧС.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменском городском округе случился крупный пожар
08 января 2023
08 января 2023
Пожар в пятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 25 человек
02 января 2023
02 января 2023
В селе Троицкое в канун Нового года случился крупный пожар
01 января 2023
01 января 2023
Пожар в Первоуральске вывел на улицу 15 человек
07 января 2023
07 января 2023