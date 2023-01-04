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В столице Бразилии объявлен режим ЧС после массовых протестов, губернатор снят с должности
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице режим ЧС из-за беспорядков и массовых протестов, сообщают местные СМИ.
В минувшее воскресенье сотни людей вышли на улицы с требованием отставки действующего президента, который вступил в должность в начале января. Протестующие заняли здания Верховного суда, конгресса и резиденции президента.
Для устранения беспорядков были задействованы федеральные военные и правоохранительные органы. По разным данным, были задержаны от 140 до 400 человек. О 400 задержанных сообщал губернатор федерального округа Бразилиа Ибанейс Роша. Ранее губернатор на фоне протестов опубликовал в своем блоге обращение с извинениями в адрес президента, конгрессменов и судей Верховного суда. Между тем, президент не принял извинения и заявил, что за беспорядки, с которыми не справились силы безопасности, придется ответить, пишут бразильские СМИ.
В понедельник стало известно, что Верховный суд Бразилии постановил снять губернатора с должности, сообщает CNN Brasil. Кроме того, в Верховном суде заявили, что военные по всей стране должны ликвидировать все лагеря сторонников экс-президента Болсонару в течение 24 часов. Полиция в свою очередь должна арестовать всех протестующих, которые, по сообщениям СМИ, все еще находятся на улицах.
Режим ЧС продлится до конца января. На этот период федеральные власти возьмут на себя функции управления органами общественной безопасности, заявил журналистам президент Лула да Силва. По его словам, местная полиция оказалась некомпетентна, не справилась со своими задачами и «не заслуживает доверия общества».
Напомним, Лула да Силва, кандидат от социалистической коалиции, победил во втором туре выборов президента в Бразилии. Он набрал 50,9% голосов. Его соперник, экс-президент Жаир Болсонару, получил 49,1% голосов.
В минувшее воскресенье сотни людей вышли на улицы с требованием отставки действующего президента, который вступил в должность в начале января. Протестующие заняли здания Верховного суда, конгресса и резиденции президента.
Для устранения беспорядков были задействованы федеральные военные и правоохранительные органы. По разным данным, были задержаны от 140 до 400 человек. О 400 задержанных сообщал губернатор федерального округа Бразилиа Ибанейс Роша. Ранее губернатор на фоне протестов опубликовал в своем блоге обращение с извинениями в адрес президента, конгрессменов и судей Верховного суда. Между тем, президент не принял извинения и заявил, что за беспорядки, с которыми не справились силы безопасности, придется ответить, пишут бразильские СМИ.
В понедельник стало известно, что Верховный суд Бразилии постановил снять губернатора с должности, сообщает CNN Brasil. Кроме того, в Верховном суде заявили, что военные по всей стране должны ликвидировать все лагеря сторонников экс-президента Болсонару в течение 24 часов. Полиция в свою очередь должна арестовать всех протестующих, которые, по сообщениям СМИ, все еще находятся на улицах.
Режим ЧС продлится до конца января. На этот период федеральные власти возьмут на себя функции управления органами общественной безопасности, заявил журналистам президент Лула да Силва. По его словам, местная полиция оказалась некомпетентна, не справилась со своими задачами и «не заслуживает доверия общества».
Напомним, Лула да Силва, кандидат от социалистической коалиции, победил во втором туре выборов президента в Бразилии. Он набрал 50,9% голосов. Его соперник, экс-президент Жаир Болсонару, получил 49,1% голосов.
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