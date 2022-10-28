На выборах президента в Бразилии победил социалист Лула да Силва с 50,9% голосов
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Кандидат от социалистической коалиции Лула да Силва победил на выборах президента в Бразилии. Он набрал 50,9% голосов, пишут бразильские СМИ со ссылкой на данные Верховного избирательного суда.
Его соперник, действующий президент Жаир Болсонару, получил 49,1% голосов.
Первый тур выборов прошел 3 октября, однако никто из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов. Во второй тур вышли действующий президент, лидер социал-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от социалистической коалиции, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Лула да Силва шесть раз участвовал в президентских выборах (в 1989, 1994 и 1998 годах он проиграл). В 2002 году был избран на этот пост, а в 2006 году переизбран. В 2016 году по обвинению в коррупции его приговорили к 12 годам лишения свободы, однако в 2021 году с него сняли все обвинения, а приговор отменили.
27 октября ему исполнилось 77 лет. «Лула» — это уменьшительная форма от имени Луис, избранный президент добавил себе это имя официально и участвовал под ним в выборах.
Как пишут СМИ Бразилии, Болсонару после проигрыша пока не сделал никаких комментариев для прессы, он находится в резиденции и якобы отказывается говорить с министрами.
Между тем, тысячи бразильцев в Рио-де-Жанейро вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Лулы да Силвы.
Его соперник, действующий президент Жаир Болсонару, получил 49,1% голосов.
Первый тур выборов прошел 3 октября, однако никто из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов. Во второй тур вышли действующий президент, лидер социал-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от социалистической коалиции, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Лула да Силва шесть раз участвовал в президентских выборах (в 1989, 1994 и 1998 годах он проиграл). В 2002 году был избран на этот пост, а в 2006 году переизбран. В 2016 году по обвинению в коррупции его приговорили к 12 годам лишения свободы, однако в 2021 году с него сняли все обвинения, а приговор отменили.
27 октября ему исполнилось 77 лет. «Лула» — это уменьшительная форма от имени Луис, избранный президент добавил себе это имя официально и участвовал под ним в выборах.
Как пишут СМИ Бразилии, Болсонару после проигрыша пока не сделал никаких комментариев для прессы, он находится в резиденции и якобы отказывается говорить с министрами.
Между тем, тысячи бразильцев в Рио-де-Жанейро вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Лулы да Силвы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Министра по управлению госимуществом и министра финансов назначили в Свердловской области
25 октября 2022
25 октября 2022
Экс-депутату Артёмовской гордумы Геннадию Виноградову вынесли приговор за создание банды убийц
27 октября 2022
27 октября 2022