На выборах президента в Бразилии победил социалист Лула да Силва с 50,9% голосов

10.38 Понедельник, 31 октября 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Кандидат от социалистической коалиции Лула да Силва победил на выборах президента в Бразилии. Он набрал 50,9% голосов, пишут бразильские СМИ со ссылкой на данные Верховного избирательного суда.

Его соперник, действующий президент Жаир Болсонару, получил 49,1% голосов.

Первый тур выборов прошел 3 октября, однако никто из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов. Во второй тур вышли действующий президент, лидер социал-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от социалистической коалиции, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Лула да Силва шесть раз участвовал в президентских выборах (в 1989, 1994 и 1998 годах он проиграл). В 2002 году был избран на этот пост, а в 2006 году переизбран. В 2016 году по обвинению в коррупции его приговорили к 12 годам лишения свободы, однако в 2021 году с него сняли все обвинения, а приговор отменили.

27 октября ему исполнилось 77 лет. «Лула» — это уменьшительная форма от имени Луис, избранный президент добавил себе это имя официально и участвовал под ним в выборах.

Как пишут СМИ Бразилии, Болсонару после проигрыша пока не сделал никаких комментариев для прессы, он находится в резиденции и якобы отказывается говорить с министрами.

Между тем, тысячи бразильцев в Рио-де-Жанейро вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Лулы да Силвы.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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