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Полиция Краснодара задержала 15 человек по делу о вовлечении в занятие проституцией
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Краснодаре полицейские задержали 15 подозреваемых в организации преступной группы, участники которой вовлекали женщин в занятие проституцией.
«Задержаны 51-летний лидер криминальной организации и его 14 соучастников, которые согласно отведенным ролям вовлекали лиц женского пола в занятие проституцией с применением насилия», — сообщили в региональном главке.
Уголовное дело возбуждено по трем статьям.
По информации местных СМИ, лидер преступного сообщества — директор одного из ночных клубов в Краснодаре.
«Задержаны 51-летний лидер криминальной организации и его 14 соучастников, которые согласно отведенным ролям вовлекали лиц женского пола в занятие проституцией с применением насилия», — сообщили в региональном главке.
Уголовное дело возбуждено по трем статьям.
По информации местных СМИ, лидер преступного сообщества — директор одного из ночных клубов в Краснодаре.
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