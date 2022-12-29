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Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Правительство РФ продлило мораторий на проверки, он будет действовать и в 2023 году, сообщает пресс-служба кабмина.
Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. Документ пока не опубликован.
«В отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов», — говорится в сообщении.
Такие индикаторы будут разрабатывать в следующем году. «Во избежание рисков нарушения обязательных требований контрольные органы в следующем году будут разрабатывать соответствующие индикаторы и делать их публичными. Эта работа направлена на реализацию нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности в части совершенствования риск-ориентированного подхода», – уточнил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Также документ устанавливает «право контрольного органа исключить из плана проведения проверок плановую проверку, если ей предшествовал профилактический визит по обращению контролируемого лица».
К объектам «чрезвычайно высокого и высокого рисков» относятся социальные, промышленные объекты, отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере, говорится в сообщении.
Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. Документ пока не опубликован.
«В отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов», — говорится в сообщении.
Такие индикаторы будут разрабатывать в следующем году. «Во избежание рисков нарушения обязательных требований контрольные органы в следующем году будут разрабатывать соответствующие индикаторы и делать их публичными. Эта работа направлена на реализацию нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности в части совершенствования риск-ориентированного подхода», – уточнил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Также документ устанавливает «право контрольного органа исключить из плана проведения проверок плановую проверку, если ей предшествовал профилактический визит по обращению контролируемого лица».
К объектам «чрезвычайно высокого и высокого рисков» относятся социальные, промышленные объекты, отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере, говорится в сообщении.
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