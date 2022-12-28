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МЧС: взрыв газа в жилом доме в Москве не подтвержден

15.25 Пятница, 30 декабря 2022
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Москве
Пожар в московской пятиэтажке на улице Живописной потушен, сообщили в ГУ МЧС по Москве. Взрыв газа не подтвержден, добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о пожаре из-за взрыва газа на пятом этаже жилого дома.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, здание 5-ти этажное, кирпичное жилое, из окна 5-го этажа слабый серый дым.
Происходило загорание в квартире на 5-ом этаже на площади 10 м.кв. Взрыв газа не подтвержден», — сообщили в МЧС.

Сведений о пострадавших не поступало.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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