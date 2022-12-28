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СМИ: на западе Москвы пожар на пятом этаже в многоквартирном доме
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В московском районе Щукино случилось ЧП, горит квартира на пятом этаже в жилом доме, пишут СМИ.
Вероятная причина — взрыв газа.
Данные о пострадавших уточняются.
Официального подтверждения информации пока нет.
Вероятная причина — взрыв газа.
Данные о пострадавших уточняются.
Официального подтверждения информации пока нет.
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