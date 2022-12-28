СМИ: на западе Москвы пожар на пятом этаже в многоквартирном доме

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В московском районе Щукино случилось ЧП, горит квартира на пятом этаже в жилом доме, пишут СМИ.Вероятная причина — взрыв газа.Данные о пострадавших уточняются.Официального подтверждения информации пока нет.