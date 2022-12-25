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В Китае в выставочном зале гуанчжоуского автосалона случился пожар
Россия и мир
Скрин из видео: autohome.com.cn
В Китае в выставочном зале гуанчжоуского автосалона за день до открытия случился пожар. По предварительным данным, в результате происшествия сгорел концептуальный автомобиль AIAT С-Mute, сообщает портал «autohome.com.cn».
Возгорание произошло на стенде компании IAT Automobile Technology, которой принадлежит бренд. Из-за серьезных повреждений их автомобиль не будет представлен на выставке. Причина пожара неизвестна.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Отмечается, что рядом со стендом сгоревшего автомобиля были представлены Bentley, Lamborghini, Mercedes-Benz и другие марки автомобилей класса люкс.
Возгорание произошло на стенде компании IAT Automobile Technology, которой принадлежит бренд. Из-за серьезных повреждений их автомобиль не будет представлен на выставке. Причина пожара неизвестна.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Отмечается, что рядом со стендом сгоревшего автомобиля были представлены Bentley, Lamborghini, Mercedes-Benz и другие марки автомобилей класса люкс.
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