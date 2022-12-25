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На режимном предприятии в Санкт-Петербурге произошёл взрыв
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 29 декабря, утром на территории режимного предприятия ФГУП «СКТБ Технолог» в Санкт-Петербурге произошёл взрыв. По предварительным данным, причиной происшествия стала разгерметизация баллонов с газом.
По данным «Фонтанки», в результате взрыва пострадали два человека. Комментировать происшествие на заводе отказались, объяснив, что они являются закрытым объектом. Сообщается, что на месте работает военное следствие.
Завод расположен в микрорайоне Усть-Славянка. Там занимаются синтезом химических соединений и производством продуктов для различных областей промышленности.
По данным «Фонтанки», в результате взрыва пострадали два человека. Комментировать происшествие на заводе отказались, объяснив, что они являются закрытым объектом. Сообщается, что на месте работает военное следствие.
Завод расположен в микрорайоне Усть-Славянка. Там занимаются синтезом химических соединений и производством продуктов для различных областей промышленности.
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