Возрастное ограничение 18+
Следственный комитет возбудил дело после гибели детей при пожаре в Иркутской области
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
Этим утром в Иркутской области в посёлке Маркова случился пожар в двухэтажном частном жилом доме. В момент происшествия в доме находились четверо детей. Самостоятельно выбраться из горящего дома удалось только 15-летней девочке, остальные погибли при пожаре.
Следственными органами СКР по Иркутской области было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). В пресс-службе ведомства сообщают, с места происшествия была изъята с камеры видеонаблюдения, установленной в комнате, где спали двое детей в момент возгорания.
Сейчас следователи допрашивают мать погибших. Известно, что женщина ушла вечером на работу, оставив 15-летнюю дочь дома за старшую. Супруг в этот момент находился в другом регионе.
По данным пресс-службы МЧС по Иркутской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 07.25 по местному времени. К ликвидации пожара привлекались 5 спецмашин и 22 огнеборца.
Следственными органами СКР по Иркутской области было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). В пресс-службе ведомства сообщают, с места происшествия была изъята с камеры видеонаблюдения, установленной в комнате, где спали двое детей в момент возгорания.
«По предварительной версии возгорание произошло в результате нештатного режима работы электроприборов. Установлено, что в сетевой фильтр было включено несколько электроприборов, в том числе гирлянда и обогреватель. На видеозаписи видно возгорание в районе подключения к электросети данных приборов», – говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Иркутской области.
Сейчас следователи допрашивают мать погибших. Известно, что женщина ушла вечером на работу, оставив 15-летнюю дочь дома за старшую. Супруг в этот момент находился в другом регионе.
По данным пресс-службы МЧС по Иркутской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 07.25 по местному времени. К ликвидации пожара привлекались 5 спецмашин и 22 огнеборца.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
При пожаре в Богдановиче погибли бабушка и две ее внучки
23 декабря 2022
23 декабря 2022
В Серове рано утром случился крупный пожар
24 декабря 2022
24 декабря 2022
Из горящего дома в Сысерти спасли трех человек
20 декабря 2022
20 декабря 2022