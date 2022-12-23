Следственный комитет возбудил дело после гибели детей при пожаре в Иркутской области

«По предварительной версии возгорание произошло в результате нештатного режима работы электроприборов. Установлено, что в сетевой фильтр было включено несколько электроприборов, в том числе гирлянда и обогреватель. На видеозаписи видно возгорание в районе подключения к электросети данных приборов», – говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Иркутской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этим утром в Иркутской области в посёлке Маркова случился пожар в двухэтажном частном жилом доме. В момент происшествия в доме находились четверо детей. Самостоятельно выбраться из горящего дома удалось только 15-летней девочке, остальные погибли при пожаре.Следственными органами СКР по Иркутской области было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). В пресс-службе ведомства сообщают, с места происшествия была изъята с камеры видеонаблюдения, установленной в комнате, где спали двое детей в момент возгорания.Сейчас следователи допрашивают мать погибших. Известно, что женщина ушла вечером на работу, оставив 15-летнюю дочь дома за старшую. Супруг в этот момент находился в другом регионе.По данным пресс-службы МЧС по Иркутской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 07.25 по местному времени. К ликвидации пожара привлекались 5 спецмашин и 22 огнеборца.