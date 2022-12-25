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В Кудрово произошла драка из-за спора о том, кто будет управлять самым большим домом в Европе
Россия и мир
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области
В городе Кудрово Ленинградской области произошла драка из-за спора о том, кто будет управлять домом — ТСЖ или УК. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Многоквартирный дом по адресу ул. Областная, 1 считается самым большим жилым домом в Европе. В нем 4300 квартир.
По информации местных СМИ, конфликт между жильцами и УК тянется с лета. Ситуация «классическая»: сторонники ТСЖ жалуются на УК, которая, по их словам, плохо справляется со своими обязанностями, в свою очередь, в управляющей компании полагают, что ТСЖ не сможет справиться с таким большим домом.
В местных пабликах сообщают, что накануне из-за обострения конфликта к дому приехала полиция и якобы увезла некоторых сторонников ТСЖ. При этом по двору «ходили жуткие мужики в камуфляже», а коммунальщики, как утверждается в пабликах, якобы перекрыли воду в подвалах.
Представители Госжилнадзора на месте конфликта присутствовали, но не вмешивались. «В областном комитете Госжилнадзора прокомментировали, что на месте жилищных разборок минувшей ночью присутствовали, но отдают предпочтение легальному пути определения управляющей компании. В комитете подтвердили, что на рассмотрение поступила документация по передаче управления ТСЖ в составе 8 томов и находится на рассмотрении. В соответствии с действующим реестром до 26.01.2023 право и обязанность управлять необыкновенным многоквартирным домом лежит на УК Капитал Комфорт», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Огромный жилой дом на Областной привлекает внимание туристов, архитекторов и урбанистов. В нем проживают около 20 тысяч человек.
Многоквартирный дом по адресу ул. Областная, 1 считается самым большим жилым домом в Европе. В нем 4300 квартир.
По информации местных СМИ, конфликт между жильцами и УК тянется с лета. Ситуация «классическая»: сторонники ТСЖ жалуются на УК, которая, по их словам, плохо справляется со своими обязанностями, в свою очередь, в управляющей компании полагают, что ТСЖ не сможет справиться с таким большим домом.
В местных пабликах сообщают, что накануне из-за обострения конфликта к дому приехала полиция и якобы увезла некоторых сторонников ТСЖ. При этом по двору «ходили жуткие мужики в камуфляже», а коммунальщики, как утверждается в пабликах, якобы перекрыли воду в подвалах.
Представители Госжилнадзора на месте конфликта присутствовали, но не вмешивались. «В областном комитете Госжилнадзора прокомментировали, что на месте жилищных разборок минувшей ночью присутствовали, но отдают предпочтение легальному пути определения управляющей компании. В комитете подтвердили, что на рассмотрение поступила документация по передаче управления ТСЖ в составе 8 томов и находится на рассмотрении. В соответствии с действующим реестром до 26.01.2023 право и обязанность управлять необыкновенным многоквартирным домом лежит на УК Капитал Комфорт», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Огромный жилой дом на Областной привлекает внимание туристов, архитекторов и урбанистов. В нем проживают около 20 тысяч человек.
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