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В Приморье пенсионерка оказалась заблокирована в доме на несколько дней из-за нечищеных дорог
Россия и мир
Фото: телеграм-канал «Народный фронт — Приморье»
В Приморье жительница поселка Кавалерово оказалась заблокирована в своем доме на улице Взлетной после обильного снегопада. Несколько дней она не могла попасть на работу, в магазин и аптеку.
Видео опубликовал приморский «Народный фронт». По словам женщины, из-за двухметровых спрессованных сугробов калитка не открывалась. Местные власти технику на расчистку дорог не отправляли.
В администрации, по словам женщины, ей посоветовали «перелезть через забор». Но в силу возраста и по состоянию здоровья она это сделать не могла.
Пенсионерка пожаловалась на местные власти, и после огласки на расчистку дороги в райцентр все-таки приехал трактор.
Напомним, в Приморье продолжают устранять последствия сильных снегопадов. Тяжелая ситуация сохраняется в Ольгинском округе, где к спасательным операциям подключили авиацию МЧС.
По словам главы региона Олега Кожемяко, 28 декабря спасатели нашли и эвакуировали людей, блокированных снегом в отдалённых таёжных заимках. За день было спасено 14 человек, в том числе беременная женщина.
Видео опубликовал приморский «Народный фронт». По словам женщины, из-за двухметровых спрессованных сугробов калитка не открывалась. Местные власти технику на расчистку дорог не отправляли.
В администрации, по словам женщины, ей посоветовали «перелезть через забор». Но в силу возраста и по состоянию здоровья она это сделать не могла.
Пенсионерка пожаловалась на местные власти, и после огласки на расчистку дороги в райцентр все-таки приехал трактор.
Напомним, в Приморье продолжают устранять последствия сильных снегопадов. Тяжелая ситуация сохраняется в Ольгинском округе, где к спасательным операциям подключили авиацию МЧС.
По словам главы региона Олега Кожемяко, 28 декабря спасатели нашли и эвакуировали людей, блокированных снегом в отдалённых таёжных заимках. За день было спасено 14 человек, в том числе беременная женщина.
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