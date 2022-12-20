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В Хабаровске горел цех на заводе Амуркабель, из помещения эвакуировали 9 газовых баллонов
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
В Хабаровске на заводе Амуркабель произошел пожар на территории завода Амуркабель.
По данным регионального ГУ МЧС, в подвале одного из цехов горело отработанное масло в технической яме. Из помещения было эвакуировано 9 газовых баллонов.
Огнеборцы выехали на место ЧП по повышенному рангу. На данный момент возгорание ликвидировано. Пожар тушили 32 человка и 9 единиц техники.
Людей в момент происшествия в здании не было. Причины пожара будут установлены в ходе проверки Госпожнадзора.
По данным регионального ГУ МЧС, в подвале одного из цехов горело отработанное масло в технической яме. Из помещения было эвакуировано 9 газовых баллонов.
Огнеборцы выехали на место ЧП по повышенному рангу. На данный момент возгорание ликвидировано. Пожар тушили 32 человка и 9 единиц техники.
Людей в момент происшествия в здании не было. Причины пожара будут установлены в ходе проверки Госпожнадзора.
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