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Житель Якутии вылепил символ года из навоза — двухметрового зайца, бьющего в барабан
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Житель села Уолба в Якутии Михаил Боппосов вылепил из навоза огромного зайца. Такие скульптуры он делает перед зимними праздниками уже 12-й год подряд.
Двухметровый заяц из навоза может двигать лапками и бить в барабан. Как пишут местные СМИ, для транспортировки фигуры понадобилось два трактора «Беларусь».
В интервью изданию ЯСИА автор скульптуры пожаловался на недостаток строительного материала в этом году, так как по состоянию здоровья он перестал вести собственное хозяйство и навоз теперь в дефиците. «Да и нынче декабрь выдался теплым. А чтобы скульптура хорошо скрепилась, нужны хорошие морозы. Но мне очень сильно помогли мои братья Иван и Иннокентий. Так что к намеченной дате — к 28 декабря — мы успели. Сегодня у нас в селе школьная елка как раз», — цитирует умельца издание.
Судя по соцсетям автора, в его «навозной коллекции» теперь есть все животные восточного календаря.
Двухметровый заяц из навоза может двигать лапками и бить в барабан. Как пишут местные СМИ, для транспортировки фигуры понадобилось два трактора «Беларусь».
В интервью изданию ЯСИА автор скульптуры пожаловался на недостаток строительного материала в этом году, так как по состоянию здоровья он перестал вести собственное хозяйство и навоз теперь в дефиците. «Да и нынче декабрь выдался теплым. А чтобы скульптура хорошо скрепилась, нужны хорошие морозы. Но мне очень сильно помогли мои братья Иван и Иннокентий. Так что к намеченной дате — к 28 декабря — мы успели. Сегодня у нас в селе школьная елка как раз», — цитирует умельца издание.
Судя по соцсетям автора, в его «навозной коллекции» теперь есть все животные восточного календаря.
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