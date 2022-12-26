Суд в Перми выносит обвинительный приговор Бекмансурову, устроившему стрельбу в вузе

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Суд в Перми выносит обвинительный приговор Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в вузе в сентябре 2021 года.Об этом сообщают СМИ из зала суда. При этом журналистов предупредили о больших перерывах в заседании, поэтому, вероятно, зачитывать приговор будут долго.В конце ноября прокуратура запросила для Бекмансурова пожизненный срок.Жертвами стрелка стали 6 человек, более 40 получили ранения.