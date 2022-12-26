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Суд в Перми выносит обвинительный приговор Бекмансурову, устроившему стрельбу в вузе
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Суд в Перми выносит обвинительный приговор Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в вузе в сентябре 2021 года.
Об этом сообщают СМИ из зала суда. При этом журналистов предупредили о больших перерывах в заседании, поэтому, вероятно, зачитывать приговор будут долго.
В конце ноября прокуратура запросила для Бекмансурова пожизненный срок.
Жертвами стрелка стали 6 человек, более 40 получили ранения.
Об этом сообщают СМИ из зала суда. При этом журналистов предупредили о больших перерывах в заседании, поэтому, вероятно, зачитывать приговор будут долго.
В конце ноября прокуратура запросила для Бекмансурова пожизненный срок.
Жертвами стрелка стали 6 человек, более 40 получили ранения.
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