Возрастное ограничение 18+

Суд в Перми выносит обвинительный приговор Бекмансурову, устроившему стрельбу в вузе

11.24 Среда, 28 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Суд в Перми выносит обвинительный приговор Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в вузе в сентябре 2021 года.

Об этом сообщают СМИ из зала суда. При этом журналистов предупредили о больших перерывах в заседании, поэтому, вероятно, зачитывать приговор будут долго.

В конце ноября прокуратура запросила для Бекмансурова пожизненный срок.

Жертвами стрелка стали 6 человек, более 40 получили ранения.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Работницам автовокзала в Екатеринбурге вынесли приговор за присвоение 5,4 млн рублей
26 декабря 2022
Экс-инспектора ДПС в Екатеринбурге осудили за кражу служебных раций
23 декабря 2022
Екатеринбуржцу вынесли приговор за кражу электросамоката и велосипеда
19 декабря 2022
В Екатеринбурге вынесли приговор мигрантам за кражи из магазинов
21 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Всё-таки дело в коррупции? Суд в Перми поставил точку в споре о благоустройстве дендропарка Екатеринбурга

Из-за этой истории один из главных городских парков не смогут благоустроить к 300-летию Екатеринбурга
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:26 В Тавде завершено расследование уголовного дела о гибели подростка на рыбалке
12:56 Ученые Пермского Политеха построили уникального робота для обработки материалов
12:51 «Аэрофлот» открыл прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные воды
12:25 В Верхней Туре установили уникальные часы
11:50 На Урале рецидивиста приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство женщины и ее сыновей
11:30 Свердловским предпринимателям разрешили продлевать договоры без согласительных процедур
10:54 В суд в Сысерти направлено уголовное дело об убийстве женщиной соседа
10:22 ХК «Автомобилист» отдал нападающего Семена Кизимова в аренду «Нефтехимику»
10:08 Долги за тепло чуть не помешали пермяку улететь в теплые страны
09:53 Из горящей многоэтажки в Нижнем Тагиле спасли двух человек
09:25 Около аэропорта Кольцово иномарка насмерть сбила мужчину
21:21 На Полевском тракте сильно полыхает
20:55 После обжалования жительнице Верхней Пышмы увеличили сумму компенсации за травму
20:27 Банда молодняка стала нежеланным завсегдатаем автомагазина в Екатеринбурге
20:04 Ельцин Центр подарит екатеринбуржцам на Новый год бесплатное кино
18:10 Для екатеринбургской «Кляксы» новогодние праздники — в тягость
17:52 На базе отдыха в Верхней Пышме произошел пожар
17:47 На Эльмаше снесли легендарный своей аварийностью барак
17:18 В Екатеринбурге матери предъявили обвинение в убийстве трех детей
16:53 В два раза выросло число выставленных на продажу дорогих квартир в Екатеринбурге
16:21 Екатеринбуржцы определят лучший в городе каток
15:54 Для свердловчан на 6-9% увеличится компенсация оплаты услуг ЖКХ
15:35 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже аккумуляторов
14:52 В Нижнем Тагиле многодетным семьям предоставили земельные участки без инженерной инфраструктуры
14:27 В три раза вырос отток мигрантов из Свердловской области
Все новости
13:24 В Китае более 200 автомобилей столкнулись на мосту, погиб один человек
12:22 В России спрос на психологическую помощь в этом году вырос на 63%
11:49 В Казахстане 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
11:24 Суд в Перми выносит обвинительный приговор Бекмансурову, устроившему стрельбу в вузе
18:07 В Казахстане 16 человек пострадали при взрыве газового баллона на поминках
17:26 Исследование: у российских ИП растут долги по банковским кредитам
16:00 В индийском городе Джорхат от нападений леопарда за несколько часов пострадали 15 человек
14:16 Минздрав Узбекистана: 18 детей скончались после приема сиропа от простуды
12:54 В Чувашии в столовой детского лагеря оборудовали майнинговую ферму
12:09 Минздрав: в Хабаровском крае два человека умерли от свиного гриппа
11:27 В Омске будут судить похитителя 16-ти канализационных люков
10:43 В штате Нью-Йорк в США объявлена ЧС из-за снежного шторма
17:36 МЧС: в Новосибирске крупный пожар на складе, на место ЧП направили пожарный поезд
17:06 Телеканалам поручили показывать больше фильмов, направленных на «пропаганду многодетности»
15:06 В возрасте 65 лет скончался депутат владимирского Заксобрания Антов
14:05 Челябинский депутат задержан по делу о неуплате налогов на 500 миллионов рублей
13:31 СМИ: беспилотники КНДР проникли на территорию Южной Кореи до окрестностей Сеула
12:56 Организатор кемеровского приюта, в котором погибли 22 человека, арестован на два месяца
12:26 Житель Омска получил условный срок за истязание своих малолетних детей
10:51 Минобороны: на аэродроме «Энгельс» из-за падения обломков БПЛА погибли трое военнослужащих
10:31 В США из-за снежного шторма погибли более 40 человек
10:00 Саратовский губернатор Бусаргин опроверг сообщения об эвакуации из Энгельса после ЧП
17:39 Прокуратура обжаловала прекращение уголовного дела в отношении экс-депутата, сбившего ребёнка
16:50 Два человека были убиты во время стрельбы в Париже
16:27 СМИ: в Париже мужчина открыл стрельбу, ранены несколько человек
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK