Исследование: у российских ИП растут долги по банковским кредитам

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В России снижается платежеспособность индивидуальных предпринимателей. За 10 месяцев этого года совокупная просроченная задолженность выросла на 3,6% или на 989 млн рублей, выяснили аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».Уверенный рост задолженности начался с августа. По данным агентства, на сегодня банки отразили 28,3 млрд рублей проблемных кредитов, выданных ИП (при 714 млрд портфеля). Доля проблемной задолженности достигла 4% в среднем по стране.Специалисты агентства подчеркивают, что в целом такой уровень просроченной задолженности для кредитов ИП незначителен, но есть особые риски. «В отличие от бизнес-кредитов, выданных обществам с ограниченной ответственностью, индивидуальный предприниматель отвечает всем своим имуществом, в том числе и личным — машинами и квартирами. Ошибки в бизнес-планировании приводят к личным семейным трагедиям», — прокомментировал гендиректор агентства Денис Аксёнов.Новосибирская область (в 3,8 раза),Севастополь (2,3 раза),Калининградская область (1,8 раза),Республика Хакасия (в 1,5 раза).Москва и Московская область (2,6 и 2,4 млрд рублей, соответственно),Краснодарский край (1,5 млрд),Новосибирская область (1,2 млрд),Ростовская область (1,1 млрд).Аналитики подчеркивают, что в целом с начала года в стране на 5% выросло количество новых зарегистрированных ИП. При этом закончился мораторий на их банкротство, кредитные каникулы не продлены, и на законодательном уровне могут изменить ставки налогообложения. Эти факторы могут ускорить рост неплатежей в сегменте, полагают эксперты.