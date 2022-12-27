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Минздрав Узбекистана: 18 детей скончались после приема сиропа от простуды
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Минздрав Узбекистана подтвердил информацию о том, что в Самарканде 18 детей скончались после приема сиропа от простуды и гриппа.
Речь идет о препарате «Док-1 Макс» (Индия). Лекарство снято с продажи.
«По данным на сегодняшний день, в результате приема сиропа Док-1 Макс скончались 18 детей из 21, заболевших острым респираторным заболеванием. Установлено, что умершие дети до поступления на стационарное лечение принимали этот препарат дома в течение 2-7 дней 3-4 раза в день по 2,5-5 мл, что превышает стандартную дозу препарата для детей», — сообщили в ведомстве после проведенной экспертизы. Проверку провели после сообщений о массовых осложнениях у детей, принимавших этот препарат. В основном были жалобы на проблемы с почками.
Предварительные лабораторные исследования показали, что данная серия сиропа Док-1 Макс содержит этиленгликоль. Это вещество токсично.
В минздраве уточняют, что всем детям препарат давали без рецепта врача. «Поскольку основной составной частью препарата является парацетамол, сироп Док-1 Макс неправильно применялся родителями в качестве противопростудного средства самостоятельно или по рекомендации продавцов аптек. А это стало причиной ухудшения состояния больных», — говорится в сообщении.
По данным минздрава, таблетки и сироп Док-1 Макс производства индийской компании «Marion Biotech Pvt. Ltd» поступили в продажу в Узбекистане в 2012 году. В Агентстве по развитию фармотрасли утверждают, что каждая лекарственная серия проверялась с последующей выдачей сертификата соответствия.
Минздрав передал собранные документы в правоохранительные органы. Также семь ответственных сотрудников были уволены с занимаемых должностей из-за того, что «своевременно не провели анализ детской смертности и не приняли необходимые меры».
Таблетки и сиропы лекарственного препарата Док-1 Макс сняты с продажи во всех аптеках страны.
«Министерство просит родителей быть внимательными к здоровью своих детей, приобретать в аптеках лекарства только по рецепту врача», — добавили в ведомстве.
Речь идет о препарате «Док-1 Макс» (Индия). Лекарство снято с продажи.
«По данным на сегодняшний день, в результате приема сиропа Док-1 Макс скончались 18 детей из 21, заболевших острым респираторным заболеванием. Установлено, что умершие дети до поступления на стационарное лечение принимали этот препарат дома в течение 2-7 дней 3-4 раза в день по 2,5-5 мл, что превышает стандартную дозу препарата для детей», — сообщили в ведомстве после проведенной экспертизы. Проверку провели после сообщений о массовых осложнениях у детей, принимавших этот препарат. В основном были жалобы на проблемы с почками.
Предварительные лабораторные исследования показали, что данная серия сиропа Док-1 Макс содержит этиленгликоль. Это вещество токсично.
В минздраве уточняют, что всем детям препарат давали без рецепта врача. «Поскольку основной составной частью препарата является парацетамол, сироп Док-1 Макс неправильно применялся родителями в качестве противопростудного средства самостоятельно или по рекомендации продавцов аптек. А это стало причиной ухудшения состояния больных», — говорится в сообщении.
По данным минздрава, таблетки и сироп Док-1 Макс производства индийской компании «Marion Biotech Pvt. Ltd» поступили в продажу в Узбекистане в 2012 году. В Агентстве по развитию фармотрасли утверждают, что каждая лекарственная серия проверялась с последующей выдачей сертификата соответствия.
Минздрав передал собранные документы в правоохранительные органы. Также семь ответственных сотрудников были уволены с занимаемых должностей из-за того, что «своевременно не провели анализ детской смертности и не приняли необходимые меры».
Таблетки и сиропы лекарственного препарата Док-1 Макс сняты с продажи во всех аптеках страны.
«Министерство просит родителей быть внимательными к здоровью своих детей, приобретать в аптеках лекарства только по рецепту врача», — добавили в ведомстве.
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