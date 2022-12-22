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Минздрав: в Хабаровском крае два человека умерли от свиного гриппа
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Хабаровском крае зарегистрировано два летальных исхода от свиного гриппа. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Два человека умерли от гриппа в декабре в стационаре инфекционного отделения КГБУЗ «Городская клиническая больница».
«В обоих случаях в анамнезе была тяжёлая сочетанная патология (гипертоническая болезнь, онкозаболевание 4 стадии, ишемическая болезнь сердца в стадии декомпенсации). Смерть в обоих случаях произошла вследствие тотального поражения лёгких, вызванного вирусом гриппа А/2009 (H1N1) свиной грипп», — сообщили в телеграм-канале ведомства.
Два человека умерли от гриппа в декабре в стационаре инфекционного отделения КГБУЗ «Городская клиническая больница».
«В обоих случаях в анамнезе была тяжёлая сочетанная патология (гипертоническая болезнь, онкозаболевание 4 стадии, ишемическая болезнь сердца в стадии декомпенсации). Смерть в обоих случаях произошла вследствие тотального поражения лёгких, вызванного вирусом гриппа А/2009 (H1N1) свиной грипп», — сообщили в телеграм-канале ведомства.
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