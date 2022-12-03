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Саратовский губернатор призвал жителей не верить сообщениям об эвакуации и радиации в регионе
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал распространяемую в сети информацию об эвакуации и радиации в регионе.
«В свете последних событий, произошедших в Энгельсе, прошу вас не поддаваться на провокации. Обстановку нагнетают злоумышленники и мошенники, которые представляются сотрудниками различных ведомств и через звонки и СМС распространяют фейковую информацию об эвакуации или радиации», — обратился к жителям губернатор.
По его словам, главная цель таких сообщений — «посеять панику и парализовать работу организаций». Он добавил, что «все системы экстренного оповещения в регионе находятся в рабочем состоянии», вопросам безопасности сейчас уделяется особое внимание.
Напомним, 5 декабря Бусаргин прокомментировал сообщения о взрыве на военном аэродроме в Энгельсе.
Позже в Минобороны подтвердили, что по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области «были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами». «Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения», — сообщал официальный телеграм-канал Минобороны 5 декабря.
«В свете последних событий, произошедших в Энгельсе, прошу вас не поддаваться на провокации. Обстановку нагнетают злоумышленники и мошенники, которые представляются сотрудниками различных ведомств и через звонки и СМС распространяют фейковую информацию об эвакуации или радиации», — обратился к жителям губернатор.
По его словам, главная цель таких сообщений — «посеять панику и парализовать работу организаций». Он добавил, что «все системы экстренного оповещения в регионе находятся в рабочем состоянии», вопросам безопасности сейчас уделяется особое внимание.
Напомним, 5 декабря Бусаргин прокомментировал сообщения о взрыве на военном аэродроме в Энгельсе.
Позже в Минобороны подтвердили, что по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области «были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами». «Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения», — сообщал официальный телеграм-канал Минобороны 5 декабря.
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