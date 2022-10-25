Новосибирского депутата Мамонтова, сбившего ребенка, с позором исключат из «Единой России»

11.35 Понедельник, 31 октября 2022
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В Новосибирской области 67-летний депутат, член партии «ЕР», на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП.

Вечером в воскресенье в телеграм-каналах появилось видео, на котором водитель Toyota наезжает на ребенка, затем выходит из машины, осматривает пострадавшего и уезжает. Полицию и скорую вызвали очевидцы.

Позже выяснилось, что за рулем иномарки был депутат Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов. Добавим также, что Мамонтов возглавляет Татарское дорожное ремонтно-строительное управление.

Информацию о ДТП с участием Мамонтова подтвердили в региональном отделении партии. «Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается «Единой России», то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье», — прокомментировала руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.

В региональной прокуратуре сообщили о проверке. Вопрос о возбуждении уголовного дела рассматривается. «Водитель легкового автомобиля совершил наезд на малолетнего ребенка, не предпринял мер к оказанию ему первой медицинской помощи и покинул место происшествия... По данному поводу сотрудниками органов внутренних дел возбуждено два административных дела по 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). Кроме того, по указанию прокурора МО МВД России «Татарский» зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка, окончательное процессуальное решение не принято», — сообщили в прокуратуре.

Пострадавший в ДТП мальчик находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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