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Два человека были убиты во время стрельбы в Париже
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Два человека были убиты во время стрельбы в Париже, пишет Le Parisien.
Ранее издание сообщало, что на улице Энгиен в 10-м округе стрельбу открыл пожилой мужчина. По данным СМИ, это произошло в курдском культурном центре.
По некоторым данным, шесть человек получили ранения.
Стрелок задержан. Его мотивы устанавливаются. Место ЧП оцеплено полицией.
Ранее издание сообщало, что на улице Энгиен в 10-м округе стрельбу открыл пожилой мужчина. По данным СМИ, это произошло в курдском культурном центре.
По некоторым данным, шесть человек получили ранения.
Стрелок задержан. Его мотивы устанавливаются. Место ЧП оцеплено полицией.
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