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В здании Росгвардии в Москве произошел пожар
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Пожар произошел в здании ОМОН Росгвардии в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В здании ГУ Росгвардии по Москве на улице Твардовского произошел пожар. По предварительным данным, возгорание на 7-м этаже в комнате для хранения бронежилетов», — сказал собеседник агентства.
Официального подтверждения информации пока нет. О пострадавших не сообщается.
«В здании ГУ Росгвардии по Москве на улице Твардовского произошел пожар. По предварительным данным, возгорание на 7-м этаже в комнате для хранения бронежилетов», — сказал собеседник агентства.
Официального подтверждения информации пока нет. О пострадавших не сообщается.
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