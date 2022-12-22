В здании Росгвардии в Москве произошел пожар

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Пожар произошел в здании ОМОН Росгвардии в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.«В здании ГУ Росгвардии по Москве на улице Твардовского произошел пожар. По предварительным данным, возгорание на 7-м этаже в комнате для хранения бронежилетов», — сказал собеседник агентства.Официального подтверждения информации пока нет. О пострадавших не сообщается.