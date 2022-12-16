Возрастное ограничение 18+
Гладков: глава района в Белгородской области покинул свой пост «из-за претензий силовых структур»
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Глава района в Белгородской области покинул свой пост «из-за претензий силовых структур». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Анатолий Васильевич Тарасенко покинул пост главы Вейделевского района. Есть претензии силовых структур к его деятельности. Проходят следственные мероприятия. Ждем их окончания», — сообщил Гладков.
⠀
Он добавил, что сегодня совет депутатов рассмотрел заявление главы об уходе.
Какие именно претензии предъявили силовики главе района, губернатор не уточнил.
Тарасенко возглавлял администрацию Вейделевского района с 2011 года.
«Анатолий Васильевич Тарасенко покинул пост главы Вейделевского района. Есть претензии силовых структур к его деятельности. Проходят следственные мероприятия. Ждем их окончания», — сообщил Гладков.
⠀
Он добавил, что сегодня совет депутатов рассмотрел заявление главы об уходе.
Какие именно претензии предъявили силовики главе района, губернатор не уточнил.
Тарасенко возглавлял администрацию Вейделевского района с 2011 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попал под санкции США
16 декабря 2022
16 декабря 2022
«Попилочный зуд» перекинулся с Уралмаша на Эльмаш
22 декабря 2022
22 декабря 2022
Начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров уходит на пенсию
22 декабря 2022
22 декабря 2022