Новосибирскому депутату, сбившему ребенка и покинувшего место ДТП, грозит до года лишения свободы

14.53 Среда, 16 ноября 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости


В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении местного экс-депутата (избирался от «ЕР»), который в конце октября на внедорожнике сбил ребенка и покинул место происшествия. Об это сообщили в региональном СУ СК.

67-летнего теперь уже бывшего депутата города Татарска Сергея Мамонтова обвиняют по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до одного года, также предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы.

«По данным следствия, вечером 30 октября 2022 года обвиняемый, двигаясь на автомобиле «Тойота РАФ 4» по дворовой территории многоквартирного дома в городе Татарске допустил наезд на 6-летнего мальчика. Мужчина не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь», — сообщили в СК.

По данным ведомства, обвиняемый полностью признал вину в ходе предварительного следствия. Ранее суд по требованию прокуратуры отстранил его от должности депутата.

Прокуратура сообщает, что уголовное дело рассмотрит мировой судья 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области. В ведомстве заявляют, что здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.

В отношении Мамонтова по результатам административного расследования сотрудниками полиции составлен также протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью). Ранее он уже был признан виновным по ч. 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), суд назначил наказание в виде ареста на 11 суток.

Напомним, в МВД утверждают, что после ЧП кроссовер депутата был объявлен в розыск, однако водитель через некоторое время якобы сам явился в полицию. Экспертиза показала, что он был трезв.

Добавим, что Мамонтов также является директором Татарского дорожного ремонтно-строительного управления.

Корреспонденту «Вечерних ведомостей» не удалось получить комментарии новосибирских депутатов по поводу инцидента. Независимый депутат Горсовета Новосибирска Светлана Каверзина отказалась от комментариев, сказав, что «не в курсе всех нюансов». Ее коллега, депутат Хельга Пирогова, сказала, что сможет комментировать позже, но на предположение о том, что обвиняемый и его статус могут оказать влияние на ход расследования, ответила, что «да, это проблема».

Добавим также, что от комментариев по делу отказались несколько депутатов ГД, с которыми связался корреспондент «Вечерних ведомостей».

Между тем, новосибирские общественники и журналисты заявляют, что делу нужно придавать максимальную огласку, чтобы виновник получил справедливое наказание.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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