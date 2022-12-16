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Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до следующего года
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов. На этот раз до 2 января 2023 года 03:45 по московскому времени.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, сообщает ведомство.
Российским авиакомпаниям по-прежнему рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, сообщает ведомство.
Российским авиакомпаниям по-прежнему рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
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