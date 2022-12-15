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Кабмин одобрил денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
Россия и мир
Фото: официальный интернет-портал правовой информации
Правительство РФ одобрило денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.
Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Предложение о денонсации будет представлено президенту РФ.
«Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года», — говорится в постановлении.
В Конвенции страны призывают к международному сотрудничеству в борьбе с коррупцией. В документе говорится о «необходимости проводить в первоочередном порядке общую уголовную политику, направленную на защиту общества от коррупции, включая принятие соответствующего законодательства и превентивных мер».
Также в Конвенции подчеркивается, что «коррупция угрожает верховенству закона, демократии и правам человека, подрывает эффективное государственное управление, нарушает принципы равенства и социальной справедливости, ведет к искажению условий конкуренции, затрудняет экономическое развитие и угрожает стабильности демократических институтов и моральным устоям общества».
Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Предложение о денонсации будет представлено президенту РФ.
«Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года», — говорится в постановлении.
В Конвенции страны призывают к международному сотрудничеству в борьбе с коррупцией. В документе говорится о «необходимости проводить в первоочередном порядке общую уголовную политику, направленную на защиту общества от коррупции, включая принятие соответствующего законодательства и превентивных мер».
Также в Конвенции подчеркивается, что «коррупция угрожает верховенству закона, демократии и правам человека, подрывает эффективное государственное управление, нарушает принципы равенства и социальной справедливости, ведет к искажению условий конкуренции, затрудняет экономическое развитие и угрожает стабильности демократических институтов и моральным устоям общества».
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