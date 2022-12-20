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Центробанк продаёт «Открытие» ВТБ за 340 миллиардов рублей
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Центробанк заключил соглашение о продаже банка «Открытие» за 340 миллиардов рублей. Право собственности должно будет перейти к ВТБ до конца 2022 года при условии исполнения обязательств по оплате в полном объеме.
Сообщается, что акции «Открытия» оплачиваются денежными средствами в размере 233,1 миллиарда рублей, а также облигациями федерального займа, стоимость которых составляет 106, 9 миллиарда рублей.
«Совет директоров Банка России принял решение о реализации Банку ВТБ (ПАО) 100% акций ПАО Банк "ФК Открытие"», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
Сообщается, что акции «Открытия» оплачиваются денежными средствами в размере 233,1 миллиарда рублей, а также облигациями федерального займа, стоимость которых составляет 106, 9 миллиарда рублей.
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