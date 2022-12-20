Центробанк продаёт «Открытие» ВТБ за 340 миллиардов рублей

«Совет директоров Банка России принял решение о реализации Банку ВТБ (ПАО) 100% акций ПАО Банк "ФК Открытие"», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Центробанк заключил соглашение о продаже банка «Открытие» за 340 миллиардов рублей. Право собственности должно будет перейти к ВТБ до конца 2022 года при условии исполнения обязательств по оплате в полном объеме.Сообщается, что акции «Открытия» оплачиваются денежными средствами в размере 233,1 миллиарда рублей, а также облигациями федерального займа, стоимость которых составляет 106, 9 миллиарда рублей.