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В Мурманске на ремонтируемом авианосце «Адмирал Кузнецов» случился пожар
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В Мурманске на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который ремонтируется на верфи «Звездочка», произошло возгорание. Об этом сообщает РИА со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
По данным экстренных служб, очаг возгорания находился в каютах по левому борту. Его локализовали на площади 6 кв. метров. Корабль не пострадал.
В 2018 году при спуске «Адмирала Кузнецова» на воду произошла авария, в результате которого авианосец упал на подъемный кран и повредил часть палубы. По словам Алексея Рахманова, завершение ремонта запланировано на первый квартал 2024 года.
«Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы. Ущерба и пострадавших нет», – приводит слова Рахманова информационное агентство.
По данным экстренных служб, очаг возгорания находился в каютах по левому борту. Его локализовали на площади 6 кв. метров. Корабль не пострадал.
В 2018 году при спуске «Адмирала Кузнецова» на воду произошла авария, в результате которого авианосец упал на подъемный кран и повредил часть палубы. По словам Алексея Рахманова, завершение ремонта запланировано на первый квартал 2024 года.
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