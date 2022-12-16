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На демонстрациях против запрета на обучение женщин в вузах в Кабуле задержали восемь человек
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кабуле сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан»* задерживают протестующих и журналистов, освещающих демонстрации против недавно введенного запрета для женщин на обучение в вузах.
По данным агентства Aamaj News, которое сослалось на местные источники, в ходе демонстраций были задержаны три корреспондента и пять женщин. Сообщается, что задержанные подвергались физическому насилию со стороны радикалов.
Напомним, что во вторник, 20 декабря, «Талибан»* принял решение о приостановке обучения студенток в высших учебных заведениях Афганистана.
*Движение Талибан признано террористическим и запрещено в России, а также во многих странах мира.
По данным агентства Aamaj News, которое сослалось на местные источники, в ходе демонстраций были задержаны три корреспондента и пять женщин. Сообщается, что задержанные подвергались физическому насилию со стороны радикалов.
Напомним, что во вторник, 20 декабря, «Талибан»* принял решение о приостановке обучения студенток в высших учебных заведениях Афганистана.
*Движение Талибан признано террористическим и запрещено в России, а также во многих странах мира.
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