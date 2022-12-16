На демонстрациях против запрета на обучение женщин в вузах в Кабуле задержали восемь человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Кабуле сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан»* задерживают протестующих и журналистов, освещающих демонстрации против недавно введенного запрета для женщин на обучение в вузах.По данным агентства Aamaj News, которое сослалось на местные источники, в ходе демонстраций были задержаны три корреспондента и пять женщин. Сообщается, что задержанные подвергались физическому насилию со стороны радикалов.Напомним, что во вторник, 20 декабря, «Талибан»* принял решение о приостановке обучения студенток в высших учебных заведениях Афганистана.