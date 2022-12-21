Возрастное ограничение 18+
МВД Казахстана: в сентябре в страну прибыли 406 000 россиян, большая часть — с 21-го по 30-е число
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Комитете миграционной службы МВД Казахстана рассказали, сколько россиян прибыло в страну в этом году, в том числе в первые дни после объявления «частичной мобилизации».
Россия занимает первое место по числу прибывших в страну иностранцев. В этом году в Казахстан приехали 2 900 000 россиян, сообщили в Комитете (на втором месте Узбекистан, на третьем — Кыргызстан, 2 300 000 и 730 000 граждан соответственно).
Основной приток россиян пришелся на летние месяцы, когда Казахстан посетили 1 200 000 россиян (больше всего в июле – 485 000 человек).
«В сентябре въехало 406 000 россиян, причем большая часть с 21 по 30 сентября, в силу известных причин. Если до этого среднесуточная иммиграция россиян составляла около порядка 8-9 тысяч в день, то в эти дни среднесуточный приток россиян достигал до 30 000 человек в день», — сообщил и.о. председателя Комитета Аслан Аталыков (цитату приводит ведомственный портал МВД РК Polisia.kz).
По его словам, с 21 сентября от россиян было принято 3 578 заявок на постоянное проживание и 965 на гражданство.
«С 21 сентября в другие страны (из Казахстана — прим. ред.) выехало 205 000 граждан России, то есть Казахстан ими использовался как транзитная площадка», — отметили в ведомстве.
Транзитом через РК в Узбекистан выехали 47 000 граждан России, в Кыргызстан – 46 000, в Турцию – 37 000, в ОАЭ – 19 000.
«На сегодня из числа заехавших после 21 сентября граждан Российской Федерации в Казахстане осталось 146 000. Из них получили разрешения на временное проживание 36 000. Это те, кто остается в Казахстане для воссоединения с семьей, нашел работу, ведет бизнес, остались на учебе», — отметили в Комитете.
По словам Аталыкова, с 1 октября среднесуточное число въезжающих россиян «стабилизировалось» и сейчас не превышает 6-7 тысяч в день.
При этом по выходным в страну приезжают чуть больше россиян, в Комитете это связывают с «шопингом в Казахстане».
Россия занимает первое место по числу прибывших в страну иностранцев. В этом году в Казахстан приехали 2 900 000 россиян, сообщили в Комитете (на втором месте Узбекистан, на третьем — Кыргызстан, 2 300 000 и 730 000 граждан соответственно).
Основной приток россиян пришелся на летние месяцы, когда Казахстан посетили 1 200 000 россиян (больше всего в июле – 485 000 человек).
«В сентябре въехало 406 000 россиян, причем большая часть с 21 по 30 сентября, в силу известных причин. Если до этого среднесуточная иммиграция россиян составляла около порядка 8-9 тысяч в день, то в эти дни среднесуточный приток россиян достигал до 30 000 человек в день», — сообщил и.о. председателя Комитета Аслан Аталыков (цитату приводит ведомственный портал МВД РК Polisia.kz).
По его словам, с 21 сентября от россиян было принято 3 578 заявок на постоянное проживание и 965 на гражданство.
«С 21 сентября в другие страны (из Казахстана — прим. ред.) выехало 205 000 граждан России, то есть Казахстан ими использовался как транзитная площадка», — отметили в ведомстве.
Транзитом через РК в Узбекистан выехали 47 000 граждан России, в Кыргызстан – 46 000, в Турцию – 37 000, в ОАЭ – 19 000.
«На сегодня из числа заехавших после 21 сентября граждан Российской Федерации в Казахстане осталось 146 000. Из них получили разрешения на временное проживание 36 000. Это те, кто остается в Казахстане для воссоединения с семьей, нашел работу, ведет бизнес, остались на учебе», — отметили в Комитете.
По словам Аталыкова, с 1 октября среднесуточное число въезжающих россиян «стабилизировалось» и сейчас не превышает 6-7 тысяч в день.
При этом по выходным в страну приезжают чуть больше россиян, в Комитете это связывают с «шопингом в Казахстане».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Скандального председателя гордумы Каменска-Уральского оштрафовали за неответ на обращение граждан
17 декабря 2022
17 декабря 2022
Поезд насмерть сбил мужчину в Свердловской области
19 декабря 2022
19 декабря 2022