Путин выступил заседании коллегии Министерства обороны, главные тезисы

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Президент Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России в Москве.Собрали некоторые заявления Путина:- в ряды ВС призваны 300 тысяч человек, 150 тысяч из них проходят подготовку на полигонах, «и это достаточный резерв для ведения операции»;- бойцы сражаются так же, как в Отечественную войну 1812 года, Первую мировую войну и Великую Отечественную;- частичная мобилизация выявила «определенные проблемы»;- нужно модернизировать систему военкоматов;- у России нет ограничений по финансированию ВС;- у военнослужащих РФ все должно быть на высшем уровне — вооружения, приборы ночного видения, современные снайперские винтовки, «на поле боя не может быть мелочей, аптечки, форма, обувь — все должно быть на высоком уровне, современным и надежным»;- «В единстве армии и народа всегда была наша сила»;- в январе на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими «Цирконами»;- в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство межконтинентальные ракеты «Сармат»;- Минобороны должно внимательно относиться к критике в свой адрес.В эти минуты на коллегии выступает министр обороны Шойгу.