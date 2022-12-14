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Путин выступил заседании коллегии Министерства обороны, главные тезисы
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России в Москве.
Собрали некоторые заявления Путина:
- в ряды ВС призваны 300 тысяч человек, 150 тысяч из них проходят подготовку на полигонах, «и это достаточный резерв для ведения операции»;
- бойцы сражаются так же, как в Отечественную войну 1812 года, Первую мировую войну и Великую Отечественную;
- частичная мобилизация выявила «определенные проблемы»;
- нужно модернизировать систему военкоматов;
- у России нет ограничений по финансированию ВС;
- у военнослужащих РФ все должно быть на высшем уровне — вооружения, приборы ночного видения, современные снайперские винтовки, «на поле боя не может быть мелочей, аптечки, форма, обувь — все должно быть на высоком уровне, современным и надежным»;
- «В единстве армии и народа всегда была наша сила»;
- в январе на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими «Цирконами»;
- в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство межконтинентальные ракеты «Сармат»;
- Минобороны должно внимательно относиться к критике в свой адрес.
В эти минуты на коллегии выступает министр обороны Шойгу.
Собрали некоторые заявления Путина:
- в ряды ВС призваны 300 тысяч человек, 150 тысяч из них проходят подготовку на полигонах, «и это достаточный резерв для ведения операции»;
- бойцы сражаются так же, как в Отечественную войну 1812 года, Первую мировую войну и Великую Отечественную;
- частичная мобилизация выявила «определенные проблемы»;
- нужно модернизировать систему военкоматов;
- у России нет ограничений по финансированию ВС;
- у военнослужащих РФ все должно быть на высшем уровне — вооружения, приборы ночного видения, современные снайперские винтовки, «на поле боя не может быть мелочей, аптечки, форма, обувь — все должно быть на высоком уровне, современным и надежным»;
- «В единстве армии и народа всегда была наша сила»;
- в январе на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими «Цирконами»;
- в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство межконтинентальные ракеты «Сармат»;
- Минобороны должно внимательно относиться к критике в свой адрес.
В эти минуты на коллегии выступает министр обороны Шойгу.
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