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Глава Чувашии подтвердил взрыв газа в Вурнарском районе
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил взрыв газа в Вурнарском районе. По его словам, взрыв произошел, предположительно, во время строительно-монтажных работ.
«При производстве строительно-монтажных работ, возможно, ремонтных, пока еще выясняем, произошел взрыв газа. Сейчас аварийные службы выполняют все первоочередные мероприятия, потому что сразу же в моменте невозможно подойти к месту происшествия», — сообщается в телеграм-канале Николаева.
Ранее в региональном МЧС сообщили о крупном пожаре из-за утечки газа на подземном газопроводе. На месте происходит факельное горение газа.
«При производстве строительно-монтажных работ, возможно, ремонтных, пока еще выясняем, произошел взрыв газа. Сейчас аварийные службы выполняют все первоочередные мероприятия, потому что сразу же в моменте невозможно подойти к месту происшествия», — сообщается в телеграм-канале Николаева.
Ранее в региональном МЧС сообщили о крупном пожаре из-за утечки газа на подземном газопроводе. На месте происходит факельное горение газа.
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