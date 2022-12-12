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МЧС: в Чувашии крупный пожар из-за утечки на газопроводе в Вурнарском районе
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Чувашской Республике
В Чуваши крупный пожар на газопроводе, сообщили в региональном МЧС.
«В 13.44 час. 20 декабря в экстренные службы Чуваши поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки на подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. На месте происходит факельное горение газа», — сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.
В ликвидации возгорания задействованы 4 единицы пожарной техники.
Обновлено. Позже в региональном управлении МЧС сообщили, что к ликвидации последствий пожара привлекались 37 чел. и 13 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
«В 13.44 час. 20 декабря в экстренные службы Чуваши поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки на подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. На месте происходит факельное горение газа», — сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.
В ликвидации возгорания задействованы 4 единицы пожарной техники.
Обновлено. Позже в региональном управлении МЧС сообщили, что к ликвидации последствий пожара привлекались 37 чел. и 13 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
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