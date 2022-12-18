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«Яндекс Еда» опровергает информацию о забастовке курьеров
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В «Яндекс Еде» опровергают информацию о забастовке курьеров в Москве и Санкт-Петербурге.
«Нам не поступало жалоб от курьеров. У нас также нет подтверждения, что высказывающиеся в статьях и постах люди, недовольные условиями, сотрудничают с "Яндекс Едой"», — говорится в сообщении пресс-службы компании (цитата по РИА Новости).
Отмечается, что сервис работает в штатном режиме.
Ранее профсоюз «Курьер» анонсировал забастовку доставщиков еды в Москве и Санкт-Петербурге с 20 по 25 декабря. Курьеры требуют повышения ставки, трудовых договоров, пересмотра системы штрафов и уменьшения зон доставки, сообщили в профсоюзе. Анонсировалось, что в Москве на работу могут не выйти около 600 доставщиков еды.
Между тем, в «Яндекс Еде» утверждают, что на 20 декабря в Москве зафиксировано на 12% больше курьеров в работе сервиса, чем неделей ранее.
В компании заявили, что в декабре курьеры зарабатывают больше всего за счет повышенного спроса на их услуги, бонусов и повышающих коэффициентов.
«Нам не поступало жалоб от курьеров. У нас также нет подтверждения, что высказывающиеся в статьях и постах люди, недовольные условиями, сотрудничают с "Яндекс Едой"», — говорится в сообщении пресс-службы компании (цитата по РИА Новости).
Отмечается, что сервис работает в штатном режиме.
Ранее профсоюз «Курьер» анонсировал забастовку доставщиков еды в Москве и Санкт-Петербурге с 20 по 25 декабря. Курьеры требуют повышения ставки, трудовых договоров, пересмотра системы штрафов и уменьшения зон доставки, сообщили в профсоюзе. Анонсировалось, что в Москве на работу могут не выйти около 600 доставщиков еды.
Между тем, в «Яндекс Еде» утверждают, что на 20 декабря в Москве зафиксировано на 12% больше курьеров в работе сервиса, чем неделей ранее.
В компании заявили, что в декабре курьеры зарабатывают больше всего за счет повышенного спроса на их услуги, бонусов и повышающих коэффициентов.
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