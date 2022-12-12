Возрастное ограничение 18+

Профсоюз «Курьер» объявил о пятидневной забастовке доставщиков еды в Москве и Санкт-Петербурге

10.50 Вторник, 20 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Курьеры «Яндекс.Еды» в Москве и Петербурге намерены провести пятидневную забастовку с 20 по 25 декабря, сообщает телеграм-канал профсоюза «Курьер».

«Курьеры требуют повышения ставки, трудовых договоров, пересмотра системы штрафов и уменьшения зон доставки (до 2 км для пеших курьеров — прим. ред.)», — говорится в заявлении.

Курьеры откажутся от смен и «попытаются задерживать очереди на кассах», заявили в профсоюзе.

По данным «Коммерсанта», в Москве на работу могут не выйти около 600 курьеров. Профсоюз обвиняет «Яндекс» в «монополизации отрасли» после покупки Delivery Club и требует вернуть оплату в 110 руб. за заказ, уточняет издание.

Между тем, в «Яндексе» ответили «Коммерсанту», что к ним «не поступало жалоб доставщиков». По данным компании, за год доход доставщиков вырос на 30%, а в Москве и Санкт-Петербурге им платят 350–400 руб. в час, пишет «Коммерсант».


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
ИKEA отказалась исполнять требования более 500 работников компании в России
12 декабря 2022
Обманывавшие жителей Екатеринбурга и Асбеста челябинцы ожидают суда
14 декабря 2022
Свердловские спасатели предупредили о непогоде 18 декабря
17 декабря 2022
В Екатеринбурге утвердили схему сноса незаконных киосков
14 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В обществе меняется отношение к болезни». Глава фонда, занимающегося ВИЧ, о ситуации с ВИЧ в России и о том, можно ли называть её эпидемией

Директор екатеринбургского фонда «Новая жизнь» о последствиях запугивания людей ВИЧ-инфекцией и будущей профилактики заболевания
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
11:21 В Березовском косуля попала под колеса автомобиля
10:52 Свердловчанина обвиняют в убийстве дочери сожительницы
10:27 В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ
10:14 Прикамский предприниматель оплатил задолженность по налогам после ареста имущества
09:53 За выходные в Екатеринбурге задержали 12 пьяных водителей
09:24 Из горящего дома в Сысерти спасли трех человек
21:00 Новогодний трамвай катается по Екатеринбургу
20:22 Шигирская коллекция получила представительство в Интернете
19:36 Пожизненный срок «светит» перевозившему крупную партию наркоты екатеринбуржцу
19:13 Полуголые деды морозы и снегурочки традиционно пробегутся по Екатеринбургу
18:33 Психушка ожидает жителя Заречного, бросившегося под колёса автомобиля
17:55 Екатеринбуржцу вынесли приговор за кражу электросамоката и велосипеда
17:21 Продажу алкоголя ограничат в дни открытия новогодних елок в Нижнем Тагиле
16:57 В Свердловской области с 1 января вырастет плата за детский сад
16:23 Мужчина получил травму в цехе «Уралкабеля» в Екатеринбурге
15:54 Глава СКР взял под контроль дело о гибели подростка в Екатеринбурге
15:22 ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за непогоды
14:51 Свердловчанке грозит до 15 лет колонии за убийство матери своего сожителя
14:25 На уборку улиц Екатеринбурга вышел 421 рабочий
13:54 Коронавирусом заболели еще 346 свердловчан
13:27 Суд обязал Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат очищать сточные воды
13:04 Ученые Пермского Политеха усовершенствовали работу газотурбинных двигателей
12:49 Романовы в Перми и новогодние маршруты: встречи в «Горьковке»
12:42 На Серовском тракте сгорел пассажирский автобус
12:23 В центре Екатеринбурга ученикам приходится идти в лицей по проезжей части
Все новости
11:15 В Иркутске экс-глава минздрава и ее сын осуждены по делу о закупке фальсифицированных респираторов
10:50 Профсоюз «Курьер» объявил о пятидневной забастовке доставщиков еды в Москве и Санкт-Петербурге
18:32 Больше половины россиян готовы потратить на новогодние подарки не больше 5 тысяч рублей
17:48 Президент России Путин прибыл в Минск
17:21 В Минздраве РФ напомнили, что приём антибиотиков не поможет вылечить ОРВИ
16:32 СК: в Волгограде задержаны организаторы порностудии
15:48 Беспорядки во Франции: полиция задержала около 230 человек после поражения в ЧМ по футболу
14:46 В Краснознаменске на рабочих рухнули строительные леса, пострадавшие госпитализированы
14:08 ВЦИОМ: 8% российских болельщиков назвали Россию фаворитом ЧМ, в котором она не участвовала
12:02 Вертолет Ми-8 рухнул и загорелся в Магаданской области, пострадал член экипажа
11:34 В Афинах неизвестный открыл стрельбу в кафе, есть жертвы
11:05 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 27 декабря
10:58 Белгородский губернатор Гладков сообщил о погибшем и 12-ти раненых при обстреле
15:41 В Амурской области задержана бывший мэр города Тында, сложившая полномочия неделю назад
14:34 Глава Бурятии назвал предварительные причины крушения вертолета в Улан-Удэ
14:08 Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности
13:37 СМИ: при жесткой посадке вертолета в Улан-Удэ погибли три человека
13:32 В Томской области водитель, обвиняемый в смертельном ДТП со «скорой», заключен под стражу
12:26 В Турции произошел теракт, ранения получили девять полицейских
11:35 Заместитель главного редактора «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева скончалась в возрасте 37 лет
11:00 В Хабаровском крае перевернулся автобус, погибли 8 человек
18:52 Путин анонсировал масштабную программу для борьбы с сахарным диабетом
18:28 Председатель ЛДПР Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию
18:12 Путин заявил о снижении уровня бедности в России
16:28 Житель Красноярска получил штраф за то, что перевозил четырех маленьких детей в багажнике
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK