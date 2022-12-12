Возрастное ограничение 18+
Профсоюз «Курьер» объявил о пятидневной забастовке доставщиков еды в Москве и Санкт-Петербурге
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Курьеры «Яндекс.Еды» в Москве и Петербурге намерены провести пятидневную забастовку с 20 по 25 декабря, сообщает телеграм-канал профсоюза «Курьер».
«Курьеры требуют повышения ставки, трудовых договоров, пересмотра системы штрафов и уменьшения зон доставки (до 2 км для пеших курьеров — прим. ред.)», — говорится в заявлении.
Курьеры откажутся от смен и «попытаются задерживать очереди на кассах», заявили в профсоюзе.
По данным «Коммерсанта», в Москве на работу могут не выйти около 600 курьеров. Профсоюз обвиняет «Яндекс» в «монополизации отрасли» после покупки Delivery Club и требует вернуть оплату в 110 руб. за заказ, уточняет издание.
Между тем, в «Яндексе» ответили «Коммерсанту», что к ним «не поступало жалоб доставщиков». По данным компании, за год доход доставщиков вырос на 30%, а в Москве и Санкт-Петербурге им платят 350–400 руб. в час, пишет «Коммерсант».
«Курьеры требуют повышения ставки, трудовых договоров, пересмотра системы штрафов и уменьшения зон доставки (до 2 км для пеших курьеров — прим. ред.)», — говорится в заявлении.
Курьеры откажутся от смен и «попытаются задерживать очереди на кассах», заявили в профсоюзе.
По данным «Коммерсанта», в Москве на работу могут не выйти около 600 курьеров. Профсоюз обвиняет «Яндекс» в «монополизации отрасли» после покупки Delivery Club и требует вернуть оплату в 110 руб. за заказ, уточняет издание.
Между тем, в «Яндексе» ответили «Коммерсанту», что к ним «не поступало жалоб доставщиков». По данным компании, за год доход доставщиков вырос на 30%, а в Москве и Санкт-Петербурге им платят 350–400 руб. в час, пишет «Коммерсант».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловские спасатели предупредили о непогоде 18 декабря
17 декабря 2022
17 декабря 2022
В Екатеринбурге утвердили схему сноса незаконных киосков
14 декабря 2022
14 декабря 2022