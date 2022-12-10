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СК: в Волгограде задержаны организаторы порностудии
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Волгограде задержаны двое молодых людей, организовавших порностудию в арендованных квартирах, сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии СК, 23-летний уроженец Самары и его приятель из Ульяновска, проживающие в Волгограде, организовали порносъемку. Для этого они приобрели видеооборудование, арендовали квартиры и оформили их под студии, наняли штат работников, в число которых вошли администраторы, специалисты по подбору персонала и сами модели, сообщили в СК.
«Предприимчивые соучастники вели трансляции порнографических сцен с участием девушек в сети "Интернет", записывали видео, которые демонстрировали и распространяли на одном из сайтов, в том числе за плату», — говорится в сообщении.
Полиция провела обыски в нескольких районах Волгограда, изъяли технику, носители информации и «иные предметы, которые использовали злоумышленники».
Организаторов порностудии задержали и позже заключили под стражу.
Напомним, в октябре В Ульяновске также были задержаны производители порнопродукции. В работе студии приняли участие порядка 100 девушек от 18 до 24 лет, сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии СК, 23-летний уроженец Самары и его приятель из Ульяновска, проживающие в Волгограде, организовали порносъемку. Для этого они приобрели видеооборудование, арендовали квартиры и оформили их под студии, наняли штат работников, в число которых вошли администраторы, специалисты по подбору персонала и сами модели, сообщили в СК.
«Предприимчивые соучастники вели трансляции порнографических сцен с участием девушек в сети "Интернет", записывали видео, которые демонстрировали и распространяли на одном из сайтов, в том числе за плату», — говорится в сообщении.
Полиция провела обыски в нескольких районах Волгограда, изъяли технику, носители информации и «иные предметы, которые использовали злоумышленники».
Организаторов порностудии задержали и позже заключили под стражу.
Напомним, в октябре В Ульяновске также были задержаны производители порнопродукции. В работе студии приняли участие порядка 100 девушек от 18 до 24 лет, сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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