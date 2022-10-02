МВД: в Ульяновске пресечена деятельность порностудии, в которой снимались около 100 девушек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Ульяновске сотрудники МВД задержали производителей порнопродукции. В работе студии приняли участие порядка 100 девушек от 18 до 24 лет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным МВД, фигуранты организовали прямые трансляции материалов интимного содержания на специально созданном интернет-ресурсе.«Пользователи после соответствующей оплаты получали возможность пообщаться с девушками в видеочате. Для съемок был арендован коттедж с несколькими комнатами. Предполагаемый организатор криминального бизнеса отвечал за техническое обеспечение и распределение доходов. Его сообщницы искали сотрудниц-моделей и обучали их. По имеющимся данным, в работе студии приняли участие порядка 100 девушек в возрасте от 18 до 24 лет», — сообщила Волк.Во время обысков было изъято оборудование для онлайн-трансляций, компьютерная техника, средства связи и «другие предметы, имеющие доказательственное значение».Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 242 УК, Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).Задержаны трое жителей Ульяновска.