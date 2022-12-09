Возрастное ограничение 18+
Президент Франции объявил, что молодежь сможет бесплатно получать презервативы в аптеках
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Во Франции молодым людям презервативы будут давать в аптеках бесплатно. Об этом накануне в соцсетях объявил президент Эммануэль Макрон.
«Для всех молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет в 2023 году презервативы в аптеках будут бесплатными», — написал Макрон.
По его словам, заболевания, передающиеся половым путем, среди молодежи растут. «Вот почему мы начинаем маленькую революцию в профилактике», — написал президент Франции.
Напомним, ранее министр здравоохранения Франции Франсуа Браун объявил, что с 2023 года препараты для экстренной контрацепции станут бесплатными для всех француженок. Сейчас средства экстренной контрацепции во Франции бесплатно доступны для несовершеннолетних. Также такие препараты бесплатно могут получить женщины до 26 лет, но только по рецепту. Со следующего года препараты будут доступны бесплатно всем женщинам без ограничений.
По словам министра, Франция отстает от соседних стран в плане финансирования программ профилактики ИППП. Он заявил, что в следующем году будет принят ряд поправок в закон о социальном обеспечении. Поправки в частности предполагают, что скрининг ИППП станет бесплатным для всех граждан страны младше 26 лет.
«Для всех молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет в 2023 году презервативы в аптеках будут бесплатными», — написал Макрон.
По его словам, заболевания, передающиеся половым путем, среди молодежи растут. «Вот почему мы начинаем маленькую революцию в профилактике», — написал президент Франции.
Напомним, ранее министр здравоохранения Франции Франсуа Браун объявил, что с 2023 года препараты для экстренной контрацепции станут бесплатными для всех француженок. Сейчас средства экстренной контрацепции во Франции бесплатно доступны для несовершеннолетних. Также такие препараты бесплатно могут получить женщины до 26 лет, но только по рецепту. Со следующего года препараты будут доступны бесплатно всем женщинам без ограничений.
По словам министра, Франция отстает от соседних стран в плане финансирования программ профилактики ИППП. Он заявил, что в следующем году будет принят ряд поправок в закон о социальном обеспечении. Поправки в частности предполагают, что скрининг ИППП станет бесплатным для всех граждан страны младше 26 лет.
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